Помогите написать сочинение. " очерк о маме" СРОЧНО!

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Моя милая мама. Мама – самое главное в жизни любого человека. Много мам на этом свете, но для нашей семьи есть только одна – это наша мама. Для меня наша мама самая лучшая в мире и на всём белом свете Мама - самая лучшая часть нашей семьи. В ней наша любовь. Мама очень любит нас, а мы любим её. Она самая красивая, самая великолепная, самая обворожительная из всех мам, каких я только знаю. Мама нас любит, оберегает и заботится о нас. Я ценю свою маму. Моя мама мне самый лучший друг, потому что она может дать совет и помочь каждую минуту. Если мама меня о чём-нибудь просит, то я всё для неё делаю и во всём ей помогаю. Стихотворения День матери— праздник пока молодой, Но все ему рады, конечно,— Все, кто рождены под счастливой звездой, И мамы опеки сердечной!