лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8/с, прилагая усилие 400Н. Какая работа совершается при этом за 1 час?
Физика
лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8/с, прилагая усилие 400Н. Какая работа совершается при этом за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа = F*S S=0,8*3600=2800м A=400*2800=1,152 МДЖ
Гость:
A=FS S=Vt A=400H*0,8м/с*3600с=1152000Дж
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