лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8/с, прилагая усилие 400Н. Какая работа совершается при этом за 1 час?

Физика

лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8/с, прилагая усилие 400Н. Какая работа совершается при этом за 1 час?

Автор: Гость