Помогите пожалуйста!!! Напишите 4-5 предложений на текст короленко "парадокс" на тему Почему дети стали другими и перестали удить рыбу!!!
Литература
Помогите пожалуйста!!! Напишите 4-5 предложений на текст короленко "парадокс" на тему Почему дети стали другими и перестали удить рыбу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что поколение подростков сильно изменилось и оно не следует тем принципам которые следовали их родители,т.е не было цифровой техники.Вся жизнь подростков протекает в цифровой техники т.к их там более лучше понимают,т.е им прще жить на такой "волне".Тем что у подростков нет постоянного физического хобби,но этим они особо не заморачиваются.Время было другое и жизнь была другая и тем более моральные принципы.
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