Прочитайте.Поставьте вопросы к прилагательным, укажите их падеж и род. Мой брат рассказывал,как однажды ранним зимним утром вышел он из лесной избушки и на морозе сразу почувствовал себя бодрым и весёлым.Всё было покрыто блес...

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Прочитайте.Поставьте вопросы к прилагательным, укажите их падеж и род. Мой брат рассказывал,как однажды ранним зимним утром вышел он из лесной избушки и на морозе сразу почувствовал себя бодрым и весёлым.Всё было покрыто блестящим пушистым инеем.В своём зимнем утреннем уборе каждое дерево резко выделялось на светлом фоне зари.Иней красивыми.Мой брат долго любовался прекрасным видом зимней природы. 2.Выпишите в один столбик прилагательные в творительном падеже вместе с существительными,в другой столбик прилагательные в предложном падеже.помогите пожалуйста..

Автор: Гость