Прочитайте.Поставьте вопросы к прилагательным, укажите их падеж и род.   Мой брат рассказывал,как однажды ранним зимним утром вышел он из лесной избушки и на морозе сразу почувствовал себя бодрым и весёлым.Всё было покрыто блес...

Русский язык
Прочитайте.Поставьте вопросы к прилагательным, укажите их падеж и род.   Мой брат рассказывал,как однажды ранним зимним утром вышел он из лесной избушки и на морозе сразу почувствовал себя бодрым и весёлым.Всё было покрыто блестящим пушистым инеем.В своём зимнем утреннем уборе каждое дерево резко выделялось на светлом фоне зари.Иней красивыми.Мой брат долго любовался прекрасным видом зимней природы.   2.Выпишите в один столбик прилагательные в творительном падеже вместе с существительными,в другой столбик прилагательные в предложном падеже.помогите пожалуйста..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Каким?)ранним(Т.п;ср.р.)(Каким?)зимним(Т.п;ср.р) (Какой?)лесной (Р.п;ж.р) (Каким?)бодрым,весёлым(В.п;м.р - вроде бы) (Каким?)блестящим,пушистым(Т.п;м.р) (Каком?)светлом,зимнем,утреннем(Пр.п;м.р) а как понять "Иней красивыми."?????? (Каким?)прекрасным(Т.п;м.р) (Какой?)зимней(Р.п;ж.р) т.п Ранним утром зимним утром блестящим инеем пушистым инеем прекрасным видом пр.п зимнем уборе утреннем уборе светлом фоне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ионную связь имеет каждое из двух веществ : 1)NH3 и H2O 2)H2 и Cl2 3)NaF и CaCl2 4)HF и BaF2
Ответить
Математика
1)Начертите два квадрата: сторона одного 3 см, сторона другого в 3 раза больше. Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого? 2) ...
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение. " очерк о маме" СРОЧНО!
Ответить
Физика
лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8/с, прилагая усилие 400Н. Какая работа совершается при этом за 1 час?
Ответить
Математика
дан теругольник АВС на стороне АВ отмечена точка В1 а на стороне АС точка С1 назовите внутренние односторонние и внетренне накрест лежащие углы при...
Ответить