Прочитайте.Поставьте вопросы к прилагательным, укажите их падеж и род. Мой брат рассказывал,как однажды ранним зимним утром вышел он из лесной избушки и на морозе сразу почувствовал себя бодрым и весёлым.Всё было покрыто блес...
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Прочитайте.Поставьте вопросы к прилагательным, укажите их падеж и род. Мой брат рассказывал,как однажды ранним зимним утром вышел он из лесной избушки и на морозе сразу почувствовал себя бодрым и весёлым.Всё было покрыто блестящим пушистым инеем.В своём зимнем утреннем уборе каждое дерево резко выделялось на светлом фоне зари.Иней красивыми.Мой брат долго любовался прекрасным видом зимней природы. 2.Выпишите в один столбик прилагательные в творительном падеже вместе с существительными,в другой столбик прилагательные в предложном падеже.помогите пожалуйста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Каким?)ранним(Т.п;ср.р.)(Каким?)зимним(Т.п;ср.р) (Какой?)лесной (Р.п;ж.р) (Каким?)бодрым,весёлым(В.п;м.р - вроде бы) (Каким?)блестящим,пушистым(Т.п;м.р) (Каком?)светлом,зимнем,утреннем(Пр.п;м.р) а как понять "Иней красивыми."?????? (Каким?)прекрасным(Т.п;м.р) (Какой?)зимней(Р.п;ж.р) т.п Ранним утром зимним утром блестящим инеем пушистым инеем прекрасным видом пр.п зимнем уборе утреннем уборе светлом фоне
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