Поморфемное письмо слова. Ветерочек
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Поморфемное письмо слова. Ветерочек
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Гость:
Поморфемное письмо - это очень просто : разделение морфем данного слова. Ветер-оч-ек
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