Поморфемное письмо слова. Ветерочек

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Поморфемное письмо слова. Ветерочек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Поморфемное письмо - это очень просто : разделение морфем данного слова. Ветер-оч-ек 
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