найдите сумму первых 12 членов арифметической прогрессии , заданной формулой аn=7-3n
Алгебра
найдите сумму первых 12 членов арифметической прогрессии , заданной формулой аn=7-3n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем значение первого члена АП. а1 = 7-3. а1=4. Теперь найдем значение 12-го члена АП. а12=7-3*12=-29. S= (a1+a12)*6 = -25*6 = -150. Для справки: S=[latex]\frac{a_{1}+a_{n}}{2}*n[/latex]
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