x^-12x+36 представить в виде произведения
Алгебра
x^-12x+36 представить в виде произведения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это формула. (х-6)^2=(х-6)(х-6)
Гость:
после решения кв уравнения найдем корни 6 и 6 x^-12x+36 = (x-6)*(x-6) если бы корни были другие, то и разложение на множители было бы другим
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