в равенстве КЕН = ГУ х РУ разными буквами обозначены разные ненулевые цифры, а одинаковыми буквами - одинаковые цифры. найдите Если известно, что число КЕН - самое маленькое из возможных
Математика
в равенстве КЕН = ГУ х РУ разными буквами обозначены разные ненулевые цифры, а одинаковыми буквами - одинаковые цифры. найдите Если известно, что число КЕН - самое маленькое из возможных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самое маленькое из возможных: 459=17*27
Гость:
я думаю что вот так: 459=17*27
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