в равенстве КЕН = ГУ х РУ разными буквами обозначены разные ненулевые цифры, а одинаковыми буквами - одинаковые цифры. найдите Если известно, что число КЕН - самое маленькое из возможных

Математика

в равенстве КЕН = ГУ х РУ разными буквами обозначены разные ненулевые цифры, а одинаковыми буквами - одинаковые цифры. найдите Если известно, что число КЕН - самое маленькое из возможных

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