в двух значном числе в трое больше чем единиц если к этому числу прибавить число записаное те ме же числами но в обратном порядке то получится 132 найти данное число
Алгебра
в двух значном числе в трое больше чем единиц если к этому числу прибавить число записаное те ме же числами но в обратном порядке то получится 132 найти данное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в двух значном числе число десятков в трое больше чем единиц если к этому числу прибавить число записаное те ме же числами но в обратном порядке то получится 132 найти данное число решение х - число единиц 3х - число десятков исходное число х+3*10*х = х*31 симметричное число 3*х+10*х =х*13 их сумма х*31+х*13 = х*44 = 132 значит х = 3 ответ исходное число 93
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