Гость: Гость:

1.Наречия: Бричка ехала прямо, а мельница стала почему-то уходить влево. Просто и искренне ответил Толстой и на ряд других моих вопросов. Девочка выполнила точно своё обещание. 2.Частицы: "Пти- и-и,"-мелькнула сильно проголодавшаяся синица и прямо из-под клюва петуха схватила кукурузное зерно. По сравнению с темными лесами и буераками здесь было просто раздолье. Всю ночь туман, а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкою синеет...