спишите сначала предложения с наречиями,а затем предложения с омонимичными частицвми. 1)Бричка ехал прямо,а мельница стала почему(то)уходить влево. 2)"Пи-и-и",- мелькнула сильно проголодавшаяся синица и прямо из(под) клюва пету...
Русский язык
спишите сначала предложения с наречиями,а затем предложения с омонимичными частицвми. 1)Бричка ехал прямо,а мельница стала почему(то)уходить влево. 2)"Пи-и-и",- мелькнула сильно проголодавшаяся синица и прямо из(под) клюва петуха схватила кукурузное зерно. 3)Просто и искренне ответил Толстой и на ряд других моих вопросов. 4)По сравнению с тёмными лесными буераками здесь было просто раздолье . 5)Девочка выполнена точно своё обещание...6)Всю ночь туман, а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкаю синеет...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Наречия: Бричка ехала прямо, а мельница стала почему-то уходить влево. Просто и искренне ответил Толстой и на ряд других моих вопросов. Девочка выполнила точно своё обещание. 2.Частицы: "Пти- и-и,"-мелькнула сильно проголодавшаяся синица и прямо из-под клюва петуха схватила кукурузное зерно. По сравнению с темными лесами и буераками здесь было просто раздолье. Всю ночь туман, а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкою синеет...
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