ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: Температура нагревателя идеального теплового двигателя равна 127градусов, а температура холодильника 7градусов.Каким станет КПД (коэффициент полезного действия) этого двигателяб если: а) на 20градусов пониз...

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: Температура нагревателя идеального теплового двигателя равна 127градусов, а температура холодильника 7градусов.Каким станет КПД (коэффициент полезного действия) этого двигателяб если: а) на 20градусов понизить температуру холодильника б)на 20градусов повысить температуру нагревателя

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