Определить пересекаются ли графики данных уравнений: 1) у=2х+3     у=х² 2) у=х²-1     у=х+1 3) у=х²     у=3х-7

Гость: Гость:

1) у=2х+3 у=х² Надо решать в системе у=2х+3(1), у=х²(2); Подставим (1)во(2) 2х+3=х^2 х^2=2x+3 х^2-2x-3=0 D=(-2)^2-4*(-3)*1=4+12=16 x1=2+4/2=3 x2=2-4/2=-1. Подставим в систему х1=3, у1=9.(знак системы) х2=-1, у2=1. Значит графики пересекаются в двух точках(3;9)и(-1;1). 2) у=х²-1 у=х+1. Надо решать в системе у=х²-1(1) у=х+1.(2) Подставим (1)во(2) х²-1=х+1 х²-х-1-1=0 х²-x-2=0 D=1+8=9 x1=1+3/2=2 x2=1-3/2=-1 Подставим в систему х1=2, у1=3.(знак системы) х2=-1, у2=0. Значит графики пересекаются в двух точках(2;3)и(-1;0). 3) у=х² у=3х-7 Надо решать в системе у=х²(1) у=3х-7(2) Подставим(1)во(2) х²=3х-7 х²-3х+7=0 D=9-28=-19<0-решений нет значит графики не пересекаются