Помогите пожалуйста составить план к 5-ой главе рассказа "Кавказский пленник". Пожалуйста!!!!!!!!!!

Литература
Помогите пожалуйста составить план к 5-ой главе рассказа "Кавказский пленник". Пожалуйста!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
 1)побег                                                                                                                         2)в лесу                                                                                                                         3)у речки                                                                                                                       4)возвращение в плен                                                                                                   5) ама                                                                                                           как то так по простенькому
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