Помогите пожалуйста составить план к 5-ой главе рассказа "Кавказский пленник". Пожалуйста!!!!!!!!!!
Литература
Помогите пожалуйста составить план к 5-ой главе рассказа "Кавказский пленник". Пожалуйста!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)побег 2)в лесу 3)у речки 4)возвращение в плен 5) ама как то так по простенькому
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