доказать что сумма 4 последовательных нечётных чисел делится на 8 решить уровнением
Алгебра
доказать что сумма 4 последовательных нечётных чисел делится на 8 решить уровнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
последовательные 4 нечетные числа можно записать в виде 2n + 1 2n + 3 2n + 5 2n + 7 их сумма равна (2n + 1)+(2n + 3)+(2n + 5)+(2n + 7)=8n + 16 = 8(n + 2) - делится на 8
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