Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином. Дно сосуда имеет форму квадрата со стороной 10 см. Каково давление жидкостей на дно сосуда?
Физика
Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином. Дно сосуда имеет форму квадрата со стороной 10 см. Каково давление жидкостей на дно сосуда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=роHg V=S*h h=V/S h=2/0,1*0,1 =200 м po=800 p=800*200*10=1,6 МПа
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