Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином. Дно сосуда имеет форму квадрата со стороной 10 см. Каково давление жидкостей на дно сосуда?

Физика
Прямоугольный сосуд вместимостью 2 л наполовину наполнен водой и наполовину керосином. Дно сосуда имеет форму квадрата со стороной 10 см. Каково давление жидкостей на дно сосуда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=роHg    V=S*h     h=V/S               h=2/0,1*0,1 =200 м po=800   p=800*200*10=1,6 МПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
турист должен пройти за два дня 25.2 км . в первый день он прошёл 3/7 пути. сколько км прошёл турист во второй день ?
Ответить
Английский язык
какое слово лишнее? 1)cat,dog,rabbit,hen,pig. 2)hen,dick,cockerel,frog. 3)cat,dog,fox,pig,rabbit.
Ответить
Обществознание
какими способами абсолютные монархи осуществляли контроль за местной и судебной властью  
Ответить
Алгебра
две пятых числа равны двенадцати. Найдите: а) само число; б) 60% этого числа.
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста составить план к 5-ой главе рассказа "Кавказский пленник". Пожалуйста!!!!!!!!!!
Ответить