турист должен пройти за два дня 25.2 км . в первый день он прошёл 3/7 пути. сколько км прошёл турист во второй день ?

Математика
турист должен пройти за два дня 25.2 км . в первый день он прошёл 3/7 пути. сколько км прошёл турист во второй день ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25,2*3/7=10,8км турист прошел в первый день 25,2-10,8=14,4км прошёл турист во второй день
Гость:
      3,6 25,2/7х3=10,8 (км)-прошел в первый день. 25,2-10,8=14,4 (км)-прошел во второй день
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