турист должен пройти за два дня 25.2 км . в первый день он прошёл 3/7 пути. сколько км прошёл турист во второй день ?

Математика

турист должен пройти за два дня 25.2 км . в первый день он прошёл 3/7 пути. сколько км прошёл турист во второй день ?

Автор: Гость