каково назначение насечек на губках тисков и плоскогубцев

Физика
каково назначение насечек на губках тисков и плоскогубцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каково назначение насечек на губках тисков и плоскогубцев сцепление--захват--чтоб не выскальзывало тело, которое зажато
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