На какой высоте летит самолет, если барометр в кабине летчика показывает 100641Па, а на поверхности земли давление нормальное, то есть 760мм.рт.ст
Физика
На какой высоте летит самолет, если барометр в кабине летчика показывает 100641Па, а на поверхности земли давление нормальное, то есть 760мм.рт.ст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100641 Па-100000 Па= 641 Па с высотой давление должно понижаться , а летчика оно повышается на 641 Па ПРОВЕРЬ ЗАДАНИЕ
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