На какой высоте летит самолет, если барометр в кабине летчика показывает 100641Па, а на поверхности земли давление нормальное, то есть 760мм.рт.ст

Физика

На какой высоте летит самолет, если барометр в кабине летчика показывает 100641Па, а на поверхности земли давление нормальное, то есть 760мм.рт.ст

Автор: Гость