Скорость первого бегуна 6 м /с, а второго – 8 м /с. Дистанция – 100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 с позже, чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?

Математика

Скорость первого бегуна 6 м /с, а второго – 8 м /с. Дистанция – 100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 с позже, чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?

Автор: Гость