Скорость первого бегуна 6 м /с, а второго – 8 м /с. Дистанция – 100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 с позже, чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?
Математика
Скорость первого бегуна 6 м /с, а второго – 8 м /с. Дистанция – 100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 с позже, чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100 : 6 = за 16,7 секунд пробежит 1 бегун 2) ( 100: 8 )+ 7= за 19,5 секунд пробежит 2 бегун 3)16,7 < 19,5 значит 1 бегун выиграет в соревновариях.
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