який можна скласти текст на тему якби птахи і звірі вміли говорити
Қазақ тiлi
який можна скласти текст на тему якби птахи і звірі вміли говорити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що б було, якби всі тварини і риби, які живуть на нашій планеті вміли говорити? Для людини це було б з одного боку добре, а з іншого погано. Добре тим, що звірі могли б допомогти людям, підказати де пожежа, повінь або аварія. Ми б легко і швидко змогли б надати необхідну допомогу. Самотнім людям розмовляють тварини були б просто не замінні, разом не так страшно і самотньо. Вміючи розмовляти тварини нам сказали б де у них болить, ми змогли б швидше їх вилікувати і врятувати. Але з іншого боку для нас це було б не дуже добре. Наприклад, щоб сказали нам тварини, яких ми вбиваємо, їмо, знищуємо заради заробітку і колекціонування? Щоб нам сказали звірі в зоопарку? Адже їм так хочеться бути вільними! Щоб сказали тварини та риби, які бачать, як ми забруднюємо їх місце існування? Люди, давайте думати про тварин, адже це наші менші брати!
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