определение фермента.Какова роль фермента

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Фермент-основной биокатализатор(Катализ-ускорение реакции без изменения общего результата) в клетке. Молекулы ферментов имеют активный центр(это такой участок,на котором проходят реакции). Ферменты участвуют в процессах синтеза и распада. Примеры ферментов и их функции: Пепсин-катализ распада белков в желудке; Амилаза-катализ процесса распада крахмала в ротовой полости; Липаза-катализ распада молекул жиров в кишечнике.