если стрелять в пустой стакан,то пуля пробьёт только два отверстия.При попадании пули в стакан,наполненный водой,он разбивается на мелкие части.Почему?

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Гидроудар В тот момент, когда пуля, пробив переднюю стенку, входит в жидкость, в воде создается резкий скачек давления. Вода не сжимаема, давление равномерно распределяется по стенкам, дну и поверхности. Стенки разлетаются в разные стороны.