Вырази в килограммах и граммах :0,2 кг ;8,04кг
Математика
Вырази в килограммах и граммах :0,2 кг ;8,04кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 кг 1000 грамм 0,2 кг = 0,2 х 1000 = 0 кг 200 грамм 8,04 кг = 8,04 х 1000 = 8 кг 40 грамм
Гость:
если я вас правильно поняла , то это так делается 0,2кг =,2*1000 =0 кг 200 грамм 8,04кг=8,04*1000=80 кг 40 грамм
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