составить рассказ с глаголами встаешь делаешь умываешься чистишь уходишь завтракаешь

Гость: Гость:

Каждое утро я встаю с кровати и иду умываться и чистить зубы. После того как я почистил зубы и умылся и пойду застилать кровать. Я одеваюсь в школу как можно быстрее чтобы всё успеть. Когда я одеваюсь я стараюсь чтобы я выглядела хорошо. После того как я оделась я иду завтракать на кухню. Я кушаю йогурт или хлопья. Затем я иду в прихожую и начинаю чистить сапоги чтобы не показаться грязнулей среди своих друзей. Я одеваю сапоги, куртку и шапку и ухожу в школу.