2,9*3 1/3-0,07*5 3/4=? помогите пожалуйста
Математика
2,9*3 1/3-0,07*5 3/4=? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,9*3 1/3-0,07*5 3/4=? упрощаем выражение: 1. 2.9*31/3=89.9/3 2. 0.07*53=3.71/4 3. приводим к общему знаменателю (к 12) эти числа 359.6-11.13/12=348147/12=приближенно получится 30(точное число 29,02916)
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