2,9*3 1/3-0,07*5 3/4=? помогите пожалуйста 

Гость: Гость:

2,9*3 1/3-0,07*5 3/4=? упрощаем выражение: 1. 2.9*31/3=89.9/3 2. 0.07*53=3.71/4 3. приводим к общему знаменателю (к 12) эти числа 359.6-11.13/12=348147/12=приближенно получится 30(точное число 29,02916)