упростите выражения :  1) 27y² ( x - y) - ( x - 3y)³ 2) 3b( a + 3b)² - (a + 3b)³ 

Алгебра
упростите выражения :  1) 27y² ( x - y) - ( x - 3y)³ 2) 3b( a + 3b)² - (a + 3b)³ 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(число)-так будет обозначаться степень:D 27y(2)x-27y(3)-x(3)+27y(3), -27 и 27 сокращаются)) 2)3a(2)b+9b(2)-a(3)-27b(3)
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