Периметр равнобедренного треугольника равен 48,а основание-18.Найдите площадь треугольника.
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 48,а основание-18.Найдите площадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равно 108 см, так как треугольник равнобед., то стороны у него по 15. По теореме Пифагора находим высоту. 225-44=144=12 см, площадь = 18*12:2= 108 см кв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
за 5кг цукерок и 2 кг печива заплатили 13 грн.За 3кг таких же цукерок и 2кг такогож печива заплатили 9 грн.Скшльки коштує 1 кг цукерок?
Физика
электрон движется в направлении силовой линии однородного электрического поля, напряженность которого Е=100В/м. Какое расстояние пролетит он до пол...
География
куда необходимо обратиться гражданину если после проводимых митингов территория около дома становится похожей на мусорную свалку