Периметр равнобедренного треугольника равен 48,а основание-18.Найдите площадь треугольника.

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 48,а основание-18.Найдите площадь треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равно 108 см, так как треугольник равнобед., то стороны у него по 15. По теореме  Пифагора находим высоту. 225-44=144=12 см, площадь = 18*12:2= 108 см кв. 
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