Чому магнітне поле діє на стрілку компаса ???

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Стрілка компасу є постійним магнітом, ми знаємо, що магніти взаємодіють між собою, на вістрі стрілки магнітний північний полюс, який в свою чергу притягується до піденного магнітного полюсу землі, відповідно, до північного географічного. (Потрібно згадати що північний географічний полюс це південний магнітний)