за 5кг цукерок и 2 кг печива заплатили 13 грн.За 3кг таких же цукерок и 2кг такогож печива заплатили 9 грн.Скшльки коштує 1 кг цукерок?
Математика
за 5кг цукерок и 2 кг печива заплатили 13 грн.За 3кг таких же цукерок и 2кг такогож печива заплатили 9 грн.Скшльки коштує 1 кг цукерок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-9=4грн 2кг конфет 4/2=2грн стоит 1кг конфет
Гость:
1) 13 - 9 = 4 грн. стоит 2 кг конфет 2) 4 : 2 = 2 грн . стоит 1 кг конфет
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