за 5кг цукерок и 2 кг печива заплатили 13 грн.За 3кг таких же цукерок и 2кг такогож печива заплатили 9 грн.Скшльки коштує 1 кг цукерок?

Математика

за 5кг цукерок и 2 кг печива заплатили 13 грн.За 3кг таких же цукерок и 2кг такогож печива заплатили 9 грн.Скшльки коштує 1 кг цукерок?

Автор: Гость