что такое дыхательные циклы? благодаря чему они осуществляются? В чём состоит сущность клеточного дыхания?
Биология
что такое дыхательные циклы? благодаря чему они осуществляются? В чём состоит сущность клеточного дыхания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дыхательные циклы это-вдох и выдох.они осуществляются благодаря газообмену.а на 3 вопрос не могу ответить!извини!!!
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