коцентрация молекул идеального газа возросла в 2 раза , а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул уменьшилась в 2 раза . изменилось ли давление?

Физика

коцентрация молекул идеального газа возросла в 2 раза , а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул уменьшилась в 2 раза . изменилось ли давление?

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