коцентрация молекул идеального газа возросла в 2 раза , а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул уменьшилась в 2 раза . изменилось ли давление?
Физика
коцентрация молекул идеального газа возросла в 2 раза , а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул уменьшилась в 2 раза . изменилось ли давление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p1=1/3n v(в квадрате)m p2= 1/3n v(в квадрате)m p1=n v(в квадрате)*4 p2=2n v(в квадрате) p1=2 p2=1 p2= p1/2 уменьшится в 2 раза
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