однокоренное слово к слову проталинки
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однокоренное слово к слову проталинки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего проталина, проталины
Гость:
проталина во всех словарях такое однокоренное слово)
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