сочинение расуждение на тему человек - враг природы или человек друг природы

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сочинение можно начать с того что человек может быть и другом и врагом природы одновременно. ведь человек имеет все для этого. ведь только подумайте человек строит огромной количество металургических заводов тем самым разрушая природу а именно озоновый слой загрязняя воздух и воду своими отходами. но в то же время человек изобрел кучу приспособлений чтобы например выращивать в исскучтвенных условия различные овощи и фрукты которые не приспособлены к выращиванию в природной среде определенной местности. ученый скрещивают животных находя новые и новые виды . скрещивают растения так же находя новые виды. НО! люди делают все это не ради того чтобы помочь природе а ради того чтобы заработать побольше денег.а если эти же самые деньги направить на благотворительность? поддержать фонды гринписа? или огромное множество других фондов по спасению растений и животных? если бы каждый отдал хотябы четверть того что он зарабатывает в защиту природы жить на нашей планете стало бы намного комфортнее и уютнее. Удачи!!