какая сила действует на проводни длиной 10 см в однородном магнитном поле с индукцией 2,6 Тл ,если ток в проводнике 12 А ,а угол между направлением сила тока и меняли индукциии 30 градусов

Физика

какая сила действует на проводни длиной 10 см в однородном магнитном поле с индукцией 2,6 Тл ,если ток в проводнике 12 А ,а угол между направлением сила тока и меняли индукциии 30 градусов

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