куда необходимо обратиться гражданину если в вашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди, которые громко разговривают

География
куда необходимо обратиться гражданину если в вашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди, которые громко разговривают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если это происходит после 23:00 и до 07:00 - в полицию
Гость:
сеачало попробывать попросить не шуметь их самих же, а если уж не действует то уж в милицию одночначно
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