Решите уравнение: 4/5 (8-2Х)=0,8 (Х-1)
Математика
Решите уравнение: 4/5 (8-2Х)=0,8 (Х-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8(8-2х)=0,8х-0,8 6,4-1,6х=0,8х-0,8 -1,6х-0,8х=-0,8-6,4 -2,4х=-7,2/(-2,4) х=3
Гость:
4/5(8-2х)=0,8(х-1)=0,8(8-2х)=0,8(х-1) 8-2х=х-1 9=3х х=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
определите координаты цетра тяжести треугольника с вершинами в точках М(-3;5), P(13;-3) и К(5; - 11) мне не нужно решение прошу только новести на м...
Физика
какая сила действует на проводни длиной 10 см в однородном магнитном поле с индукцией 2,6 Тл ,если ток в проводнике 12 А ,а угол между направлением...
Русский язык