рабочий масса которого 70кг держит груз массой 40кг с какой силой он давит на землю изобразитеэту силу графически

Физика

рабочий масса которого 70кг держит груз массой 40кг с какой силой он давит на землю изобразитеэту силу графически

Автор: Гость