рабочий масса которого 70кг держит груз массой 40кг с какой силой он давит на землю изобразитеэту силу графически

Физика
рабочий масса которого 70кг держит груз массой 40кг с какой силой он давит на землю изобразитеэту силу графически
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mg=70+40 *10 = 1100 Н                      
Гость:
P-вес m1=70кг m2=40кг p=mg m=m1+m2=70кг+40кг=110кг p=110*10=1100H  
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