ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка відстань буде між раками через 12хв.?

Математика
ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка відстань буде між раками через 12хв.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                  (40*12)+(26*12)=768
Гость:
1)  40 - 16 = 24 см/мин скорость 2 рака 2)  40 + 24 = 64 см/мин скорость отдаления 3)  64 х 12 =768 см  расстояние между раками через 12 минут.
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