ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка відстань буде між раками через 12хв.?
Математика
ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка відстань буде між раками через 12хв.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(40*12)+(26*12)=768
Гость:
1) 40 - 16 = 24 см/мин скорость 2 рака 2) 40 + 24 = 64 см/мин скорость отдаления 3) 64 х 12 =768 см расстояние между раками через 12 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите!!!Отметьте произведения Джека Лондона,в которых описываются события,происходящие на Аляске в период "золотой лихорадки"??? а)"Белое безмол...
Русский язык
ЗАпишите предложение,заменив необособленные определения... Красивые и самобытные пейзажи Подмосковья восхищают туристов
География
куда необходимо обратиться гражданину если в вашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди, которые громко разговривают
Физика
рабочий масса которого 70кг держит груз массой 40кг с какой силой он давит на землю изобразитеэту силу графически
Математика