ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка відстань буде між раками через 12хв.?

Математика

ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка відстань буде між раками через 12хв.?

Автор: Гость