Напишите Постеры в защиту природы небольшой текстик
История
Напишите Постеры в защиту природы небольшой текстик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля - наш дом, не загрязняй его! Посади дерево, чтобы сделать дом для птиц, белок и других маленьких животных. На прогулке оставляй после себя место чистым. Все леса – дом для животных, веди себя как гость.
Гость:
Земля - наш дом, заботься о нём. Давайте думать о будущем.Природа — это не бесплатный обед. Берегите лес от огня! Каждый имеет право на жизнь! загляни в будущее-восстанови настоящие убытки. Вода источник жизни так давайте не загрязнять её. Нет леса – посади, мало леса – не руби, много леса – береги.
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