где находятся курильские острова

Українська література
где находятся курильские острова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в  сахалинской  области  ,   находятся  курильские  острова       ,  южнее  камчатки    
Гость:
Курилы-Сахалинская область. Южнее Камчатки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка ві...
Ответить
Литература
Помогите!!!Отметьте произведения Джека Лондона,в которых описываются события,происходящие на Аляске в период "золотой лихорадки"??? а)"Белое безмол...
Ответить
Русский язык
ЗАпишите предложение,заменив необособленные определения... Красивые и самобытные пейзажи Подмосковья восхищают туристов
Ответить
География
куда необходимо обратиться гражданину если в вашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди, которые громко разговривают
Ответить
Физика
рабочий масса которого 70кг держит груз массой 40кг с какой силой он давит на землю изобразитеэту силу графически
Ответить