где находятся курильские острова
Українська література
где находятся курильские острова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в сахалинской области , находятся курильские острова , южнее камчатки
Гость:
Курилы-Сахалинская область. Южнее Камчатки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ВІД ОДНОГО каменя у протилежних напрямках по дну річки одночасно поповзли два раки. швидкість одного рака 40см-хв,а другого-на 16см-хв менша.яка ві...
Литература
Помогите!!!Отметьте произведения Джека Лондона,в которых описываются события,происходящие на Аляске в период "золотой лихорадки"??? а)"Белое безмол...
Русский язык
ЗАпишите предложение,заменив необособленные определения... Красивые и самобытные пейзажи Подмосковья восхищают туристов
География
куда необходимо обратиться гражданину если в вашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди, которые громко разговривают