преобразовать заданное выражение в многочлен стандартного вида 4xy(2x+0.5y-xy)

Алгебра
преобразовать заданное выражение в многочлен стандартного вида 4xy(2x+0.5y-xy)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 4xy(2x+0.5y-xy)  8х2у+2ху2-4х2у2  2ху(4х+у-2ху)  дальше уже ничего не сокращается 
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