преобразовать заданное выражение в многочлен стандартного вида 4xy(2x+0.5y-xy)
Алгебра
преобразовать заданное выражение в многочлен стандартного вида 4xy(2x+0.5y-xy)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4xy(2x+0.5y-xy) 8х2у+2ху2-4х2у2 2ху(4х+у-2ху) дальше уже ничего не сокращается
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