туристы в первый день прошли на байдарках 24 км, двигаясь со скоростью 6 км/ч, а во второй день - 30 км с той же скоростью. Сколько всего часов они плыли на байдарках

Математика
туристы в первый день прошли на байдарках 24 км, двигаясь со скоростью 6 км/ч, а во второй день - 30 км с той же скоростью. Сколько всего часов они плыли на байдарках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/6=4часа-в первый день 30/6=5 часов-во второй день 4+5=9часов за два дня
Гость:
1) 24 : 6 = 4  часа в 1 день 2) 30 : 6 = 5 часов во 2 день  3) 4 +5 = 9 часов за два дня плыли на байдарках
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