туристы в первый день прошли на байдарках 24 км, двигаясь со скоростью 6 км/ч, а во второй день - 30 км с той же скоростью. Сколько всего часов они плыли на байдарках

Математика

туристы в первый день прошли на байдарках 24 км, двигаясь со скоростью 6 км/ч, а во второй день - 30 км с той же скоростью. Сколько всего часов они плыли на байдарках

Автор: Гость