1)У стійловий період одній корові згодували за день 37 кг силосу .Стійловий період тривал з 25 жовтня по 10 травня.Скільки кілограмів силосу згодували 96 коровам за третину стійлового периоду . ...
Математика
1)У стійловий період одній корові згодували за день 37 кг силосу .Стійловий період тривал з 25 жовтня по 10 травня.Скільки кілограмів силосу згодували 96 коровам за третину стійлового периоду . 2)Перша зерноочисна машина за 6 хв очищає 90 кг зерна. а друга за 4 хв 80 кг зерна .За який час разом очистять ці машини 7 тонн зерна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. з 25 жовтня по 10 травня: 25,26,27,28,29,30,31 жовтня - 7 днів листопад - 30 днів грудень - 31 день січень - 31 день лютий - 28 днів березень - 31 день квітень - 30 днів травень - 10 днів 1)7+30+31+31+28+31+30+10 = 198 (дн.)- триває стійловий період. 2) 198*1/3 = 66(дн.)- третина стійлового періоду. 4) 37*96 = 3552 (кг)- силосу зїдять 96 корів за день. 5) 66*3552 = 234432 (кг)- силосу згодували 96 коровам. Відповідь: 234432 кг або 234т 432кг силосу згодували 96 коровам за третину стійлового періоду. 2. 1) 90:6 = 15 (кг) - очищає перша машина за 1 хвилину. 2) 80:4 = 20 (кг)- друга машина за хвилину. 3) 20+15 = 35 (кг)- очищають разом за хвилину. 7 тонн = 7000кг 4) 7000:35 = 200 (хв.)- очистять разом 7 тонн зерна. 200хв. = 3 години 20 хвилин Ответ: за 3 години 20 хвилин разом очистять ці машини 7 тонн зерна.
Гость:
198 днів-стійловий період 198:3=66(днів) - третина стійл.періоду 96*37=3552(кг) - силосу потрібно 96 коровам на 1день 3552*66=234432(кг) = 234т432кг - силосу згодували 96 коровам за третину стійл.періоду 90:6=15(кг.хв) - зерна очищає І машина 80:4=20(кг/хв) - ІІ машина 15+20=35(кг/хв) - очищають 2 машини 7т=7000кг 7000:35=200(хв)=3год20хв - очистять 7т зерна 2 машини
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