Число А на 20%меньше числа В.во сколько раз число А меньше числа Б.Нужно решение и ответ
Математика
Число А на 20%меньше числа В.во сколько раз число А меньше числа Б.Нужно решение и ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В - 100% А=100%-20%=80% 100%:80%=1,25 - в 1,25 раза число А меньше
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