1.В какие органы правовой защиты может обращаться гражданин? 2.Назовите виды судебной защиты, длступные в наше время российскому гражданину.

География
1.В какие органы правовой защиты может обращаться гражданин? 2.Назовите виды судебной защиты, длступные в наше время российскому гражданину.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. суд, прокуратора, инспекция по труду, самозащита не превышающая пределы необходимой обороны 2. вообще видов, как таковых, нет!есть право на судебную защиту у каждого гражданина!это право закреплено КРФ, а так же кодифицированными нпа!
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