1..Вспомни, по каким признакам можно отличить словосочетание от предложения.
Русский язык
1..Вспомни, по каким признакам можно отличить словосочетание от предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложении обязательно есть грамматическая основа - подлежащее и сказуемое (ну, не всегда, но чаще всего) а словосочетание - это главное слово плюс зависимое слово.
Гость:
1) В предложении его основой является грамматическая основа - подлежащее и сказуемое, а в словосочетании одно слово главное, а другое зависимое. 2) Предложение, в отличие от словосочетания. обладает законченностью мысли и интонации.
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