1.Взаимное расположение прямых на плоскости. 2.не выполняя построения прямых,определите их взаимное расположение на плоскости у=2х-1 и у=-2х, у=5х+5 и у=5х-1, у=-х-1. 3.Построить график функции у=-3х+3 и найти наименьшее и наиб...
Алгебра
1.Взаимное расположение прямых на плоскости. 2.не выполняя построения прямых,определите их взаимное расположение на плоскости у=2х-1 и у=-2х, у=5х+5 и у=5х-1, у=-х-1. 3.Построить график функции у=-3х+3 и найти наименьшее и наибольшее зачение функции на отрезке [0;2 ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=2х-1 и у=-2х. Угловые коэффициенты (при x) равны, но имеют разные знаки, значит прямые перпендикулярны. у=5х+5 и у=5х-1 Угловые коэффициенты (при x) равны, значит прямые параллельны. у=-х-1 - где вторая прямая? 3. Строим график по двум точкам (например (0; 3) и (1; 0). Угловой коэффициент отрицательный, значит функция убывающая. Тогда наибольшее значение функции y(0) = 3, наименьшее y(2) = -3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите! Вид зимнего спорта. Как называется такой вид зимнего спорта, при котором люди прицепляют железки на свои ботинки и идут на замерзший вод...
Физика
1. Какова жескость упругой пружины,растянутой на 25 мм под действием силы в 25 Н (Ньютон)? 2.При изгибе упругой пластинки на 400мм возникает сила ...
Қазақ тiлi
З поданими словами складiть пари речень так, щоб у першому реченнi не з прикметником писалося разом, а в другому-окремо. Зразок:Мiй однокласник ...
Физика
Катод вакуумного фотоэлемента освещается светом с длиной волны 0,405 мкм. Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 1,2 В. Найти ...