1.Взаимное расположение прямых на плоскости. 2.не выполняя построения прямых,определите их взаимное расположение на плоскости у=2х-1 и у=-2х, у=5х+5 и у=5х-1, у=-х-1. 3.Построить график функции у=-3х+3 и найти наименьшее и наиб...

Алгебра
1.Взаимное расположение прямых на плоскости. 2.не выполняя построения прямых,определите их взаимное расположение на плоскости у=2х-1 и у=-2х, у=5х+5 и у=5х-1, у=-х-1. 3.Построить график функции у=-3х+3 и найти наименьшее и наибольшее зачение функции на отрезке [0;2 ]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 у=2х-1 и у=-2х. Угловые коэффициенты (при x) равны, но имеют разные знаки, значит прямые перпендикулярны. у=5х+5 и у=5х-1 Угловые коэффициенты (при x) равны, значит прямые параллельны. у=-х-1 - где вторая прямая? 3. Строим график по двум точкам (например (0; 3) и (1; 0). Угловой коэффициент отрицательный, значит функция убывающая. Тогда наибольшее значение функции y(0) = 3, наименьшее y(2) = -3.
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