1.Взаимное расположение прямых на плоскости. 2.не выполняя построения прямых,определите их взаимное расположение на плоскости у=2х-1 и у=-2х, у=5х+5 и у=5х-1, у=-х-1. 3.Построить график функции у=-3х+3 и найти наименьшее и наиб...

Гость: Гость:

у=2х-1 и у=-2х. Угловые коэффициенты (при x) равны, но имеют разные знаки, значит прямые перпендикулярны. у=5х+5 и у=5х-1 Угловые коэффициенты (при x) равны, значит прямые параллельны. у=-х-1 - где вторая прямая? 3. Строим график по двум точкам (например (0; 3) и (1; 0). Угловой коэффициент отрицательный, значит функция убывающая. Тогда наибольшее значение функции y(0) = 3, наименьшее y(2) = -3.