1задание))))выберите правильный ответ и отметьте его знаком плюс. 1)что НЕ относится к истории древнего египта 1)фараон 2)нил 3)акрополь 2)найдите название древнего города 1)помпеи 2)карнак 3)колизей 3)что НЕ является архите...

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1задание))))выберите правильный ответ и отметьте его знаком плюс. 1)что НЕ относится к истории древнего египта 1)фараон 2)нил 3)акрополь 2)найдите название древнего города 1)помпеи 2)карнак 3)колизей 3)что НЕ является архитектурным сооружением 1)парфенон 2)везувий 3)пантеон 4)найдите географическое название 1) иероглиф 2)пирамида 3)нил 2)задание))))запиши какая система летоичисления существовала а) в древнем египте- б) в древнем риме- 3)задание)подбери из текста учебника или придумай самостоятильно ключевые слова которые отражали бы историю нового времени. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!
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