2(0,2-0,02:(0,002+0.0002x))=3 решите пожалуйста очень срочно надо уравнение
Алгебра
2(0,2-0,02:(0,002+0.0002x))=3 решите пожалуйста очень срочно надо уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(0,2-0,02:(0.002+0,0002Х))=3 2(0,2-0,1+0,01х)=3 0,2(0,1+0,01х)=3 0,02+0,002х=3 0,002х=3-0,02 0,002х=2,98 Х=1490
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