|-2.1|+1.9= |0|×|-3 1/3|= |5/9|-|-2\3|= (|-2.9|-|1.9|):0.1=
Математика
|-2.1|+1.9= |0|×|-3 1/3|= |5/9|-|-2\3|= (|-2.9|-|1.9|):0.1=
Ответ(ы):
Гость:
|-2.1|+1.9=2,1+1,9=4 |0|×|-3 1/3|=0*3 1/3=0 |5/9|-|-23|=5/9-2/3=5/9-6/9=-1/9 (|-2.9|-|1.9|):0.1=(2.9-1,9)*10=1*10=10
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